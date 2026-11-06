Vermilion Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vermilion Energy hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 565,8 Millionen CAD gegenüber 437,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at