Vermillion Aktie
WKN DE: A0MZ2R / ISIN: US92407M1071
|
18.04.2026 18:18:43
Vermillion Wealth Management Loads Up On Foreign Debt With a Purchase of DFGX Shares Worth $3.4 Million
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing released April 17, 2026, Vermillion Wealth Management, Inc. increased its position in the Dimensional International Core Fixed Income ETF (NASDAQ:DFGX), by 64,665 shares during the first quarter. The estimated value of the shares acquired was $3.42 million, based on the mean unadjusted closing price over the quarter. The position’s quarter-end value rose by $3.35 million, reflecting both share purchases and price changes.Dimensional International Core Fixed Income ETF (DFGX) is a passively managed fund providing broad exposure to non-U.S. fixed income markets.Investors seeking exposure to dollar-denominated non-U.S. foreign debt securities might want to follow Vermillion Wealth Management into the Dimensional International Core Fixed Income (DFGX) ETF for a few reasons. Investors used to conducting business in dollars who also want exposure to foreign debt will appreciate the convenience and the diversification. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vermillion IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Vermillion IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.