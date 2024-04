VERMISCHTES: Deutsche Welle sieht sich Fake-Videobeiträgen im Netz ausgesetzt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Welle (DW) sieht sich zunehmend gefälschten vermeintlichen DW-Videobeiträgen im Internet ausgesetzt. In sozialen Medien seien Fake-Beiträge aufgetaucht, in denen DW-Moderatoren Werbung für zum Beispiel Investitionen gemacht hätten, sagte Programmdirektorin Nadja Scholz der Deutschen Presse-Agentur. Das Problem gefälschter, vermeintlicher DW-Beiträge nehme zu. "So etwas kann die Glaubwürdigkeit untergraben", beklagte die Journalistin. Der deutsche Auslandssender vermutet, dass hinter solchen Beiträgen auch russische Trolls stecken könnten.

Mit Fake-Profilen oder täuschend echt aussehenden vermeintlichen Beiträgen ihrer Marken hatten in der Vergangenheit auch schon andere Medienhäuser in Deutschland zu kämpfen. Zum Beispiel hatten im vergangenen Jahr private Radiosender Fake-Profile ihrer Moderatoren beklagt. Hörerinnen und Hörer seien auf Betrugsmaschen hereingefallen./rin/DP/mis