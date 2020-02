VERMISCHTES: Wuhan-Rückkehrer in Frankreich nicht erkrankt

PARIS (dpa-AFX) - Etwa 20 unter Beobachtung stehende Passagiere, die aus der besonders vom neuen Coronavirus betroffenen Metropole Wuhan nach Frankreich zurückgekehrt sind, haben sich nicht infiziert. Tests seien negativ ausgefallen, sagte der Staatssekretär im französischen Gesundheitsministerium, Adrien Taquet, am Montag im Sender BFMTV.

Die China-Rückkehrer kamen in Aufnahmezentren in der Nähe von Marseille. Sie waren zuvor auf dem Militärflughafen Istres untersucht worden, da sie nach Angaben von Gesundheitsministerin Agnès Buzyn Symptome gezeigt hatten.

In der Maschine, die am Sonntag in Istres angekommen war, befanden sich gut 250 Passagiere, davon 64 Franzosen. Ein Teil der Passagiere reiste weiter. In Frankreich sind bisher sechs Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt./cb/DP/eas