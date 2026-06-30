PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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30.06.2026 11:13:00
Vermögen: Weltweit 2600 neue Millionäre pro Tag - UBS meldet Rekordstand
Jeden Tag rund 2600 neue Millionäre – das weltweite Vermögen wuchs 2025 so schnell wie seit Jahren nicht, zeigt eine Analyse der Schweizer Großbank UBS. Vor allem die Reichen wurden noch reicher, auch in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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