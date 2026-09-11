Vermögensverwalter experimentieren mit KI, skalieren aber kaum

KI-Boutique Gerevest.AI. (Bild: Screenshot)">

Künstliche Intelligenz ist bei Schweizer Vermögensverwaltern angekommen. Doch zwischen Experimentieren und produktivem Einsatz klafft noch eine erhebliche Lücke. Andreas Janoschek von Gerevest.AI erklärt im finews-Podcast, weshalb es an der Umsetzung mangelt.