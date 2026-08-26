VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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26.08.2026 14:04:37
Vermögensverwalter schmückt VR mit Finance-Koryphäe und prominentem Ökonomen
Invethos holt gleich zwei bekannte Namen ins strategische Leitungsgremium: Professor und Behaviorial-Finance-Experte Thorsten Hens sowie den unabhängigen Ökonomen Adriel Jost.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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