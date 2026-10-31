Vermummte und Pyrotechnik bei Jugend-Demo in Stuttgart

STUTTGART/ULM (dpa-AFX) - In Stuttgart hat die Polizei die Demonstration im Zuge der angekündigten bundesweiten Jugendproteste mehrfach angehalten. Zunächst bemängelten die Beamten, dass sich Teilnehmer vermummten. "Nur ohne Vermummung kann es weitergehen", hieß es auf dem WhatsApp -Kanal der Polizei.

"Noch vor Beginn des Aufzugs sind Rauchtöpfe gezündet worden, und auch Böller waren zu hören. Das ist nicht okay", sagte eine Polizeisprecherin zudem in einem kurzen Video. "Wir appellieren an euch: Seid laut, aber bleibt friedlich." Mehrere Menschen hätten die vorgesehene Strecke verlassen. Der Aufzug sei angehalten, die Teilnehmer würden aufgefordert, sich an die vereinbarte Route zu halten.

Sorge vor Krawallen

In zahlreichen Städten in Deutschland demonstrieren junge Menschen auf den Straßen, vielerorts meldete die Polizei zunächst einen problemlosen Verlauf. Die Teilnehmer setzen sich unter anderem für ein bezahlbares Leben und mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie aus. Zudem sprechen sie sich klar gegen die Wehrpflicht aus.

Nach Ausschreitungen bei Protesten in europäischen Nachbarländern sorgen sich Ladenbesitzer und Politiker, dass es auch hierzulande zu Krawallen kommen könnte. Sowohl die Initiative "Gen Z regelt", die hinter den Protesten steht, als auch der Landesschülerbeirat haben im Vorfeld zu friedlichen Protesten aufgerufen./kre/DP/zb