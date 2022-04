Vernetzte Gebäude leisten entscheidenden Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels

Gebäudekonnektivität 4.0: Wohnungswirtschaft setzt auf Vodafones IoT-Plattform für Smart BuildingsNeu integriert: Mit digitalen Heizungsassistenten von ENER-IQ Heizkosten und CO2-Emissionen senkenDie Digitalisierung und Vernetzung von Gebäuden in der Wohnungswirtschaft ist ein Schlüsselthema im Kampf gegen den Klimawandel. Mit ‚Gebäudekonnektivität 4.0‘ bietet Vodafone ein Gebäudemanagement-System speziell für die Wohnungswirtschaft. Die technologie- und anbieterneutrale IoT-Plattform kommt in immer mehr Liegenschaften zum Einsatz – allein von Januar bis März 2022 hat Vodafone Gebäude mit rund 12.000 Wohneinheiten neu unter Vertrag genommen. Mit dem Green-Tech Start-up ENER-IQ integriert Vodafone einen neuen Partner in die IoT-Plattform, der künstliche Intelligenz in den Heizungskeller bringt.Heizung und Warmwasser werden vorwiegend als Treiber in puncto Energiesparen genannt. Das Team von ENER-IQ hat festgestellt, dass die Mehrheit aller derzeit betriebenen Heizungsanlagen überflüssige Kosten verursacht. Ein Großteil der Heiztechnik in Deutschland befindet sich in keinem guten Zustand: Viele Anlagen sind alt und entsprechen nicht dem Stand der Technik. Und selbst wenn sie es tun: Auch neue Anlagen sind häufig falsch eingestellt und verbrauchen zu viel Energie. Sie verbrauchen oft nicht nur zu viel Energie, sondern verschleißen auch schnell durch falsche Regelungseinstellungen und damit viel zu hohe und unnötige Systemtemperaturen. Hierdurch entstehen unnötige und vermeidbare Reparaturen, Handwerkerarbeiten und teure Notdienste. Diese treiben die Betriebskosten zusätzlich in die Höhe. Das sorgt für hohe Heizkosten für Mieter und unnötige Belastungen für Umwelt und Klima. Ein wichtiger Hebel für mehr Effizienz ist die Digitalisierung und die zeitnahen Informationen über die Verbräuche. ENER-IQ hat deshalb eine Lösung zur Digitalisierung des Heizungskellers entwickelt. Die modulare Cloudsoftware erfasst in Echtzeit alle relevanten Betriebsdaten und ermöglicht ein permanentes Monitoring zur Überwachung der Anlage. Mithilfe von künstlicher Intelligenz liefert die Software umfassende Analysen und entwickelt Handlungsempfehlungen zur Optimierung des Systems. So lassen sich beispielsweise bis zu 50 Prozent der Energie durch KI-basierte Software und optimierte Heizungssteuerung einsparen. Das senkt nicht nur die Kosten, sondern ebenfalls die CO2-Emissionen. Das gemeinsame Produkt zur Heizungsoptimierung mit ENER-IQ wird künftig ein Baustein von Gebäudekonnektivität 4.0. Was ist Gebäudekonnektivität 4.0?In vielen Mehrfamilienhäusern kommunizieren heute schon verschiedenste Sensoren und Regeleinrichtungen, etwa in Rauchwarnmeldern, Schließanlagen oder an Zähleruhren. Sie alle liefern Zustände oder Verbrauchswerte und sind häufig an die Steuerungszentralen des jeweiligen Herstellers gekoppelt. Hat man mehrere Systeme im Einsatz, sind die Daten meistens an verschiedenen Stellen abrufbar und müssen am Ende mühevoll zur Auswertung zusammengesetzt werden. Mit ‚Gebäudekonnektivität 4.0‘ führt Vodafone ein Gebäudemanagement-System speziell für Mehrfamilienhäuser ein. Das aus Hardware-Komponenten und einer Cloud-Plattform bestehende Produkt führt smarte Anwendungen von Drittanbietern genauso wie eigene Lösungen zusammen. Eigentümer und Verwalter von Immobilien können so die Daten über eine zentrale Infrastruktur in ihren Objekten sammeln, analysieren und wertschöpfend nutzen. Auch eine Überführung in ERP-System oder an externe Dienstleister ist möglich. Das System lässt sich sowohl in Bestandsgebäuden nachrüsten als auch direkt beim Neubau mitplanen. Gebäudekonnektivität 4.0 ist eine der wenigen Lösungen im Markt, die eine offene digitale Infrastruktur für Mehrfamilienhäuser schafft.Bitkom-Studie unterstreicht Relevanz von Gebäude-DigitalisierungEine Bitkom-Studie zu den Klimaeffekten der Digitalisierung betont, welchen positiven Beitrag vernetzte Gebäude im Kampf gegen den Klimawandel haben können. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich durch Smart Homes und vernetzte Gebäude 8 bis 10 Prozent der erwarteten Energie-Emissionen von Gebäuden im Jahr 2030 vermeiden lassen. Das CO2-Einsparpotenzial könnte sich im Jahr 2030 bei Gebäuden auf rund 21 Megatonnen bei Smart Homes und vernetzten Gebäuden belaufen. Der Beitrag Vernetzte Gebäude leisten entscheidenden Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.