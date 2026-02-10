Medartis Aktie

Medartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 10:00:13

Veröffentlichung Jahresergebnisse 2025

Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Veröffentlichung Jahresergebnisse 2025

10.02.2026 / 10:00 CET/CEST

EINLADUNG ¦ PRESSE- UND INVESTORENKONFERENZ

<div> <!-- sh_cad_2 --><p><span><span>Wir freuen uns, Sie zur Präsentation unserer Jahresergebnisse 2025 und dem Ausblick für 2026 am Dienstag, 17. März 2026 nach Basel einzuladen. Wir werden die folgenden Dokumente auf unserer </span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d1bd0726388709361bdfd52a0a61738d&application_id=2274032&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: none;"><span><u>Unternehmenswebsite</u></span></a><span> veröffentlichen und vor 07:00 Uhr an unsere Newsletter-Abonnenten verteilen.</span></span><!-- sh_cad_3 --></p> <p> </p> <p><span>(a) Pressemitteilung</span></p> <p><span>(c) integrierter Geschäftsbericht 2025</span> <div class="ad-wrapper-aut-sidebar"> <div id="adnz_m_rectangle_2"></div> </div> </p> <p><span>(c) Konferenzpräsentation</span></p> <p> </p> <p><span><span>Wenn Sie unsere Unternehmensnachrichten noch nicht abonniert haben, können Sie dies mit dem folgenden </span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9e211da8df2bdbb29fdc7573f61c5e59&application_id=2274032&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: none;"><span><u>Online-Formular</u></span></a><span> machen. Die Webcast Sprache ist Englisch.</span></span><!-- sh_cad_5 --></p> <p> </p> <p> </p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;"> <!-- sh_cad_6 --><p><span><span>Datum:</span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><span><span>Dienstag, 17. März 2026</span></span><!-- sh_cad_7 --></p> </td> </tr><tr><td style="vertical-align: top;"> <p><span><span>Zeit:</span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <!-- sh_cad_8 --><p><span><span>10:30 - 11:30</span></span></p> </td> </tr><tr><td style="vertical-align: top;"> <p><span><span>Ort:</span></span><!-- sh_cad_9 --></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><span><span>Medartis Hauptsitz in Basel, Hochbergerstrasse 60E</span></span><!-- sh_cad_10 --></p> </td> </tr><tr><td style="vertical-align: top;"> <p><span><span>Referenten:</span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <!-- sh_cad_11 --><p><span><span>Matthias Schupp, CEO</span></span></p> <p><span><span>Peter Hackel, CFO (neu)</span></span><!-- sh_cad_12 --></p> </td> </tr></tbody></table><p><span><strong> </strong></span></p> <p> </p> <p><span><span><strong>Anmeldung für den Event am <a href="/aktien/medartis-aktie">Medartis</a> Hauptsitz: </strong></span><span>Wenn Sie persönlich am Event teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an </span><a href="mailto:corporate.communication@medartis.com" style="text-decoration: none;"><span><u>corporate.communication@medartis.com</u></span></a><span>.</span></span><!-- sh_cad_13 --></p> <p><span><strong> </strong></span></p> <p><span><strong>Video Webcast mit Q&A Teil: </strong>Die Konferenz wird zusätzlich über MS Teams übertragen. Teilnehmer des Webcasts können ihre Fragen durch Anklicken des Handzeichen-Symbols oder schriftlich über den Chat einreichen. Für die Teilnahme über ein Smartphone installieren Sie bitte die App „Microsoft Teams“. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein, um den Registrierungsprozess zügig abzuschliessen.</span><!-- sh_cad_14 --></p> <p> </p> <p><span><strong>Hier können Sie sich für den Webcast registrieren:</strong></span></p> <p><span><span><strong>>> </strong></span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d6431f30e00ecc6e47540206c75df08a&application_id=2274032&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: none;"><span><u><strong>https://medartis.com/en/results-conference</strong></u></span></a></span><!-- sh_cad_15 --></p> <p><span><span>Eine Aufzeichnung des Events ist kurz nach dem Event unter dem angegebenen Link und auf der </span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a7d950382f282a364683a8a101bb8872&application_id=2274032&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: none;"><span><u>Medartis Website</u></span></a><span> verfügbar.</span></span><!-- sh_cad_16 --></p> <p> </p> <p> </p> <p><span>Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!</span></p> <p> </p> <p><span>Freundliche Grüsse</span><!-- sh_cad_17 --></p> <p> </p> <p><span>Medartis Corporate Communications</span></p> <p> </p> <p> </p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;"> <!-- sh_cad_18 --><p><span><span>Telefon Medienstelle / Zentrale:</span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <!-- sh_cad_19 --><p><span><span>+41 61 633 37 36 / +41 61 633 34 34</span></span></p> </td> </tr><tr><td style="vertical-align: top;"> <!-- sh_cad_20 --><p><span><span>E-Mail (Investor:innen, Analysten): </span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <!-- sh_cad_21 --><p><span><span><a href="mailto:investor.relations@medartis.com" style="text-decoration: none;"><span><u>investor.relations@medartis.com</u></span></a></span></span><!-- sh_cad_22 --></p> </td> </tr><tr><td style="vertical-align: top;"> <p><span><span>E-Mail (Medienschaffende): </span></span><!-- sh_cad_23 --></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><span><span><a href="mailto:corporate.communication@medartis.com" style="text-decoration: none;"><span><u>corporate.communication@medartis.com</u></span></a></span></span><!-- sh_cad_24 --></p> </td> </tr><tr><td style="vertical-align: top;"> <p><span><span>Website:</span></span></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <!-- sh_cad_25 --><p><span><span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b5c53bf9b63238dde79bab4ba435caae&application_id=2274032&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: none;"><span><u>www.medartis.com</u></span></a><span><u> </u></span></span></span><!-- sh_cad_26 --></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p> </p> </div> </div><div markup="footer"><p><span><span><span><b><span lang="EN-US">Über Medartis </span></b></span><br/><span><span lang="EN-US"><span>Die Medartis Group wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Sie ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenbrüchen und den Gelenkersatz für die oberen und unteren Extremitäten sowie für den kranio-maxillofazialen Bereich. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Brasilien und Frankreich. Medartis beschäftigt rund 1'400 Mitarbeitende an 13 Standorten und vertreibt seine Produkte in über 50 Ländern weltweit. Medartis hat es sich zum Ziel gesetzt, Chirurgen und OP-Personal mit den innovativsten Implantaten und Instrumenten sowie einem erstklassigen Service zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter  </span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=089c6aa2e14984874713efa055d8754f&application_id=2274032&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: none;"><span>www.medartis.com</span></a>. </span></span></span></span><!-- sh_cad_27 --></p> </div><div markup="contact"><p><span><strong><span><span>Kontakt für Investoren und Medienschaffende:</span></span></strong></span><!-- sh_cad_28 --></p> <p><span><span><span>Medartis Holding AG<br/> Hochbergerstrasse 60E<br/> CH-4057 Basel</span></span></span><!-- sh_cad_29 --></p> <p><span><span><span>Corporate Communications<br/> Investor contact: <a href="mailto:investor.relations@medartis.com" style="text-decoration: none;">investor.relations@medartis.com</a><br/> Media contact: <a href="mailto:corporate.communication@medartis.com" style="text-decoration: none;">corporate.communication@medartis.com</a><br/> +41 61 633 37 36</span></span></span><!-- sh_cad_30 --></p> </div></div> <br/><hr/><p> Ende der Medienmitteilungen<br/> Originalinhalt anzeigen: <a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8a6eecb1a873e7c140ac6afccb903568&application_id=2274032&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" target="_blank">EQS News</a> <!-- sh_cad_31 --></p> <hr/></td> </tr></table><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Sprache:</td> <td align="left" valign="top">Deutsch</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Unternehmen:</td> <td align="left" valign="top">Medartis Holding AG </td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">Hochbergerstrasse 60E</td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">4057 Basel</td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">Schweiz</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Telefon:</td> <td align="left" valign="top">+41 61 633 34 34</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Fax:</td> <td align="left" valign="top">+41 61 633 34 00</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">E-Mail:</td> <td align="left" valign="top">info@medartis.com</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Internet:</td> <td align="left" valign="top">www.medartis.com</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">ISIN:</td> <td align="left" valign="top">CH0386200239</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Valorennummer: </td> <td align="left" valign="top">38620023</td> </tr><tr><td align="left" valign="top">Börsen:</td> <td align="left" valign="top">SIX Swiss Exchange</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">EQS News ID:</td> <td align="left" valign="top">2274032</td> </tr></table><br/><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" colspan="2"/> </tr></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" colspan="2"> </td> </tr><tr><td align="left" valign="top">Ende der Mitteilung</td> <td align="left" valign="top">EQS News-Service</td> </tr></table><table border="0" width="600" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> <hr/></td> </tr></table><!-- sh_cad_32 --><p> 2274032  10.02.2026 CET/CEST </p> <img src="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2274032&application_name=news&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a" alt="" width="0" height="0" border="0"/> </div> <div class="col-md-12 col-xs-12 blue-link"> <div> <a href="https://ratgeber.finanzen.at/wertpapiere" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="float: left; padding-right: 26px;"> <img src="https://images.finanzen.at/images/unsortiert/wertpapierdepot-absichern-aktienchart-boerse-750493204-260.jpg"> </a> <div class="clear"></div> <strong> <a class="news_title" href="https://ratgeber.finanzen.at/wertpapiere" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Der finanzen.at Ratgeber für Aktien! </a> <br> </strong> <span> Wenn Sie mehr über das Thema <a href="https://ratgeber.finanzen.at/wertpapiere">Aktien</a> erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu! <br> </span> <a href="https://ratgeber.finanzen.at/wertpapiere" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="float-right"> Jetzt informieren! </a> </div> </div> </div> <script> if (!$(".entry-content img").hasClass("img-responsive")) { $(".entry-content img").addClass("img-responsive"); } </script> <script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline": "Veröffentlichung Jahresergebnisse 2025", "datePublished": "2026-02-10T09:00:13.0000000Z", "mainEntityOfPage": "https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/veroeffentlichung-jahresergebnisse-2025-1035806960", "author": { "@type": "Organization", "name": "EQS Group" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "EQS Group", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://styles.finanzen.at/cache/css/dist/images/logo-finanzen-ch.svg", "width": "3.125rem", "height": "23.75rem" } } } </script> <div class="spacer-10"></div> <div class="spacer-10"></div> <div id="fin-mgid-1904702"></div> <script> var winW = window.innerWidth || window.document.documentElement.clientWidth || window.document.body.clientWidth; var winVp = ((window.screen && screen.availWidth && (screen.availWidth < 992)) || winW < 992) ? 'm' : 'd'; if (winVp == "d") { let finMgidWidget = document.getElementById("fin-mgid-1904702"); finMgidWidget.setAttribute("data-widget-id", "1904702"); finMgidWidget.setAttribute("data-type", "_mgwidget"); (function (w, q) { w[q] = w[q] || []; w[q].push(["_mgc.load"]) })(window, "_mgq"); } </script> <div class="spacer-10"></div> <div class="box"> <div class="div_inline"> <div> <h2 class="box-headline"> Nachrichten zu Medartis Holding AG </h2> </div> <a href="/nachrichten/medartis" title="Nachrichten zu Medartis Holding AG" class="headline footer-more">mehr Nachrichten</a></div> <div class="spacer-10"></div> <ul class="box-nav" id="detail-navigation"> <li class="active" id="relevantNews"> <a data-toggle="pill">Relevant</a> <span class="icon-set-arrow icon-down-blue"></span> </li> <li class="" id="allNews"> <a data-toggle="pill">Alle</a> <span class="icon-set-arrow icon-down-blue"></span> </li> <li class="" id="companyNews"> <a data-toggle="pill">vom Unternehmen</a> <span class="icon-set-arrow icon-down-blue"></span> </li> <li class=" last" id="helpNews"> <a data-toggle="pill"><span><div class="image_icon_questionmark"></div></span></a> <span class="icon-set-arrow icon-down-blue"></span> </li> </ul> <div id="detail-news-table" class="table-responsive"> <div class="table-responsive"> <table class="table table-small no-margin-bottom table-hover"> <colgroup> <col class="date_time" /> <col class="external_news_indicator" /> <col class="last" /> </colgroup> <tr> <td > 09:29<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td > </td> <td > <a class="wrap-text" href="/nachrichten/aktien/anleger-in-zuerich-halten-sich-zurueck-spi-schwachelt-zum-start-des-mittwochshandels-1035813631" title="Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start des Mittwochshandels">Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start des Mittwochshandels</a> <span class="news_source">(finanzen.at)</span> </td> </tr> <tr> <td > 10.02.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td > </td> <td > <a class="wrap-text" href="/nachrichten/aktien/veroeffentlichung-jahresergebnisse-2025-1035806960" title="Veröffentlichung Jahresergebnisse 2025">Veröffentlichung Jahresergebnisse 2025</a> <span class="news_source">(EQS Group)</span> </td> </tr> <tr> <td > 10.02.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td > </td> <td > <a class="wrap-text" href="/nachrichten/aktien/medartis-2025-full-year-results-presentation-1035806963" title="Medartis 2025 full year results presentation">Medartis 2025 full year results presentation</a> <span class="news_source">(EQS Group)</span> </td> </tr> <tr> <td > 04.02.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td > </td> <td > <a