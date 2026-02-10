Veröffentlichung Jahresergebnisse 2025

Wir freuen uns, Sie zur Präsentation unserer Jahresergebnisse 2025 und dem Ausblick für 2026 am Dienstag, 17. März 2026 nach Basel einzuladen. Wir werden die folgenden Dokumente auf unserer Unternehmenswebsite veröffentlichen und vor 07:00 Uhr an unsere Newsletter-Abonnenten verteilen.

(a) Pressemitteilung

(c) integrierter Geschäftsbericht 2025

(c) Konferenzpräsentation

Wenn Sie unsere Unternehmensnachrichten noch nicht abonniert haben, können Sie dies mit dem folgenden Online-Formular machen. Die Webcast Sprache ist Englisch.

Datum: Dienstag, 17. März 2026 Zeit: 10:30 - 11:30 Ort: Medartis Hauptsitz in Basel, Hochbergerstrasse 60E Referenten: Matthias Schupp, CEO Peter Hackel, CFO (neu)

Anmeldung für den Event am Medartis Hauptsitz: Wenn Sie persönlich am Event teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an corporate.communication@medartis.com .

Video Webcast mit Q&A Teil: Die Konferenz wird zusätzlich über MS Teams übertragen. Teilnehmer des Webcasts können ihre Fragen durch Anklicken des Handzeichen-Symbols oder schriftlich über den Chat einreichen. Für die Teilnahme über ein Smartphone installieren Sie bitte die App „Microsoft Teams“. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein, um den Registrierungsprozess zügig abzuschliessen.

Hier können Sie sich für den Webcast registrieren:

>> https://medartis.com/en/results-conference

Eine Aufzeichnung des Events ist kurz nach dem Event unter dem angegebenen Link und auf der Medartis Website verfügbar.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Freundliche Grüsse

Medartis Corporate Communications