WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

12.11.2025 19:39:18

Veronika Bienert soll Ralf Thomas an Finanzressortspitze ersetzen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat die Weichen für eine Nachfolge des scheidenden langjährigen Finanzchefs Ralf Thomas gestellt. Vorstandsmitglied Veronika Bienert soll im Verlauf des Geschäftsjahres 2026 das Amt übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Thomas ist bereits seit über einem Jahrzehnt Finanzvorstand von Siemens. Die Entscheidung über den konkreten Zeitpunkt des Übergangs erfolge im Rahmen

des Übergabeprozesses, hieß es. Thomas werde auch nach seinem Ausscheiden bei Siemens seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers fortsetzen.

Der Aufsichtsrat entschied zudem, die Vorstandsverträge von Bienert sowie Peter Körte zum 1. April 2026 vorzeitig für weitere fünf Jahre zu verlängern./nas/he

06:33 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.11.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
Siemens AG
Siemens Healthineers AG

