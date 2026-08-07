Verra Mobility A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Verra Mobility A veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Verra Mobility A 263,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 236,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at