31.10.2025 06:31:28
Verra Mobility A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Verra Mobility A hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verra Mobility A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 261,9 Millionen USD im Vergleich zu 225,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
