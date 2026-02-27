Verra Mobility A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Verra Mobility A veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verra Mobility A -0,410 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verra Mobility A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 257,9 Millionen USD im Vergleich zu 221,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,850 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,36 Prozent auf 979,08 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 879,21 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at