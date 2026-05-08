Verra Mobility A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Verra Mobility A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verra Mobility A 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,14 Prozent auf 223,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 223,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at