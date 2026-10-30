Verra Mobility Corporation Reveals Retreat In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Verra Mobility Corporation (VRRM) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $40.39 million, or $0.27 per share. This compares with $46.84 million, or $0.29 per share, last year.

Excluding items, Verra Mobility Corporation reported adjusted earnings of $54.06 million or $0.36 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.2% to $258.88 million from $261.94 million last year.

Verra Mobility Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $40.39 Mln. vs. $46.84 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $0.29 last year. -Revenue: $258.88 Mln vs. $261.94 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.11 To $ 1.17 Full year revenue guidance: $ 945 M To $ 965 M