Verra Mobility a Aktie
WKN DE: A2N7W1 / ISIN: US92511U1025
|
30.10.2026 14:09:29
Verra Mobility Corporation Reveals Retreat In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Verra Mobility Corporation (VRRM) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $40.39 million, or $0.27 per share. This compares with $46.84 million, or $0.29 per share, last year.
Excluding items, Verra Mobility Corporation reported adjusted earnings of $54.06 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.2% to $258.88 million from $261.94 million last year.
Verra Mobility Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $40.39 Mln. vs. $46.84 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $0.29 last year. -Revenue: $258.88 Mln vs. $261.94 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.11 To $ 1.17 Full year revenue guidance: $ 945 M To $ 965 M
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verra Mobility Corporation Registered Shs -A-
|
29.10.26
|Ausblick: Verra Mobility A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|Erste Schätzungen: Verra Mobility A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Verra Mobility A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Verra Mobility A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Verra Mobility Corporation Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Verra Mobility Corporation Registered Shs -A-
|2,76
|-6,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.