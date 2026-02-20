Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
20.02.2026 16:14:45
Verrat im Silicon Valley: Iraner sollen Google-Geheimnisse an Teheran weitergegeben haben
In den USA stehen drei iranische Ingenieure unter Spionageverdacht. Die Behörden werfen ihnen vor, das Regime in Teheran mit sensiblen Daten von Google und anderen Techfirmen versorgt zu haben. Die Ermittler sprechen von einem "kalkulierten Vertrauensbruch".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
