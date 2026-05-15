Verrica Pharmaceuticals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Verrica Pharmaceuticals veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,45 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,000 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Verrica Pharmaceuticals 3,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at