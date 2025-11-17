Verrica Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Verrica Pharmaceuticals äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Verrica Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -4,900 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 905,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber -1,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at