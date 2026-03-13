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13.03.2026 06:31:28
Verrica Pharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Verrica Pharmaceuticals lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Verrica Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,400 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1397,06 Prozent auf 5,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,680 USD gegenüber -14,800 USD im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 35,58 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,57 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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