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10.11.2026 16:22:50

Verrückt nach Ferrari: Zürich enttäuscht, in den USA explodieren die Preise

Der <a href=Ferrari F50 kostete kürzlich gut 18,7 Millionen Dollar. (Bild: zVg)">

Während ein seltener Ferrari in Zürich deutlich unter den Erwartungen verkauft wurde, erzielen Sammlerstücke in den USA immer neue Rekordpreise. In Las Vegas wechselten gleich zwei Ferraris für jeweils mehr als 18 Millionen Dollar den Besitzer. Und bereits in wenigen Tagen könnte in New York der nächste Rekord fallen.

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