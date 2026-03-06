|
VersaBank Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
VersaBank Registered hat am 03.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 CAD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VersaBank Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 83,9 Millionen CAD im Vergleich zu 75,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
