VersaBank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

VersaBank Registered gab am 03.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 85,7 Millionen CAD gegenüber 73,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at