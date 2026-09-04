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04.09.2026 06:31:29
VersaBank Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
VersaBank Registered hat sich am 03.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,31 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VersaBank Registered 0,200 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,08 Prozent auf 91,8 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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