VersaBank Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VersaBank Registered hat am 10.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat VersaBank Registered 79,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,900 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,49 CAD je Aktie erzielt worden.

VersaBank Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 304,15 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 294,40 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at