Versailles Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Versailles Financial ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Versailles Financial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Versailles Financial ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,48 Prozent auf 0,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at