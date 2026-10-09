Versailles Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Versailles Financial hat sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Versailles Financial ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,52 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Versailles Financial im vergangenen Geschäftsjahr 3,08 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Versailles Financial 2,89 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at