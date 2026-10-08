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08.10.2026 06:31:28
Versailles Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Versailles Financial präsentierte am 06.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,8 Millionen USD ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,52 USD. Im Vorjahr hatte Versailles Financial 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,08 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,89 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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