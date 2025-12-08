Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 06:31:29

Versailles Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Versailles Financial gab am 06.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 0,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,7 Millionen USD umgesetzt.

