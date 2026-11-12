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12.11.2026 06:31:28
VERSAMET Royalties: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
VERSAMET Royalties präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Mit einem EPS von 0,06 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als VERSAMET Royalties mit 0,060 CAD je Aktie genauso viel verdiente.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 164,40 Prozent auf 29,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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