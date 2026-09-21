Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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21.09.2026 21:07:29
Versammlung in Wolfsburg: Betriebsratschefin warnt: Bei VW stehen die Zeichen auf Sturm
In Wolfsburg bei einer Betriebsversammlung hat Markenchef Schäfer keine guten Nachrichten für die Angestellten von Volkswagen im Gepäck. Betriebsratschefin Cavallo geht davon aus, die "Sparwut des Unternehmens" werde ihnen an "allen Ecken und Enden" begegnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.