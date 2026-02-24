FedEx Aktie

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

24.02.2026 04:12:00

Versandriese FedEx klagt auf Rückerstattung von Trump-Zöllen

Zölle von rund 175 Milliarden US-Dollar wurden in den USA zu Unrecht erhoben. Nun verlangt mit FedEx ein Großkonzern vor Gericht die »vollständige Rückzahlung« seiner Überweisungen. Weitere Klagen dürften folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
