Versant Aktie
WKN: A0F69L / ISIN: US9252843092
|
05.01.2026 18:46:00
Versant gets off to a rocky start on first day of trading after spinning off from Comcast
The early ratings for Versant are in — with shares of the new owner of cable television stalwarts like CNBC, USA Network and the recently rebranded MS NOW (formerly MSNBC) tumbling nearly 15% on their first day of trading.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
