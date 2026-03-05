Versant Media Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Versant Media Group A ließ sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Versant Media Group A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 2,60 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Versant Media Group A mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,56 Prozent verringert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,43 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at