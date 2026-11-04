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04.11.2026 06:31:28
Versant Media Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Versant Media Group A hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,34 USD. Im letzten Jahr hatte Versant Media Group A einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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