Versant Media Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Versant Media Group A hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,34 USD. Im letzten Jahr hatte Versant Media Group A einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at