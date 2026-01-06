Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
06.01.2026 17:39:27
Versant’s stock market debut makes dismal viewing for Netflix
Cable company spin-off from US media giant Comcast saw its shares fall 13% on MondayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!