Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Halten-Einstufung 26.06.2026 13:34:45

Verschlechterung der Einstufung: DZ BANK bewertet Zalando-Aktie mit Halten

Verschlechterung der Einstufung: DZ BANK bewertet Zalando-Aktie mit Halten

DZ BANK hat die Zalando-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Zalando von 38 auf 27 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Thomas Maul reagierte damit am Freitag auf temporäre Unsicherheiten aufgrund der Bilanzprüfung durch die BaFin. Aufgrund der aktuell "dünnen Informationslage" arbeitet er mit einem Risikoabschlag von etwa 30 Prozent, auch wenn er die Story eigentlich für intakt hält.

Aktienbewertung im Detail: Die Zalando-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:18 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,4 Prozent auf 24,89 EUR ab. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 994 851 Zalando-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 1,8 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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