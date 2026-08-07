Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.08.2026 12:49:00
Verschlüsselte iPhone-Backups: Apple kämpft gegen Londoner Begehrlichkeiten
Auch unter dem neuen Labour-Premierminister Burnham verlangt der britische Staat Hintertüren von Apple. Dessen Anwälte versuchen, sich zu wehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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