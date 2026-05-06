Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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06.05.2026 10:17:00
Verschobene Siri: Apple will 250 Millionen US-Dollar an Kläger zahlen
Apples bereits im Sommer 2024 angekündigte verbesserte Sprachassistentin ist immer noch nicht umgesetzt. In einem US-Klageverfahren gibt es nun eine Einigung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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