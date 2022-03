Versicherer übernehmen Haftpflichtschutz für ukrainische Pkw

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Versicherer übernehmen mögliche Kfz-Haftpflichtschäden unversicherter ukrainischer Pkw in Deutschland und ermöglichen damit ihr Fahren auf deutschen Straßen. Das gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin bekannt. "In dieser humanitären Notlage wollen wir dazu beitragen, dass ukrainische Flüchtende sich auf das Essentielle konzentrieren können. Schäden, die von unversicherten ukrainischen Pkw verursacht werden, werden daher von den in Deutschland tätigen Versicherern getragen", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Die Übernahme der Schäden gilt den Angaben zufolge zunächst bis zum 31. Mai dieses Jahres. Die Regulierung übernehme das Deutsche Büro Grüne Karte. Geschädigte seien nach einem Unfall im Rahmen der geltenden Mindestdeckungssumme geschützt, betonte der Verband. Diese liege für Personenschäden bei 7,5 Millionen Euro, für Sachschäden bei 1,22 Millionen Euro und für Vermögensschäden bei 50.000 Euro.