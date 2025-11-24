UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|
24.11.2025 19:36:00
Versicherer Uniqa hebt Mittelfristziele an
Die Eigenkapitalrendite (ROE) soll um rund einen Prozentpunkt auf über 13 Prozent steigen und die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) unter 93 (zuvor: unter 94) Prozent sinken. Für heuer rechnet Uniqa damit, das obere Ende der Gewinnspanne vor Steuern von 490 bis 510 Mio. Euro zu erreichen.
Als Haupttreiber für die Anhebung der Mittelfristziele nannte der Konzern eine beschleunigte Profitabilität und Wachstum im Schaden- und Unfallgeschäft, den Fokus auf die Wachstumsstrategie in der österreichischen Krankenversicherung sowie ein besseres Finanzergebnis im Nichtleben-Geschäft. Die Ausschüttungsquote soll bei 50 bis 60 Prozent liegen, wobei eine progressive Dividendenpolitik verfolgt wird.
fel
ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten
|
14:33
|EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, Kauf (EQS Group)
|
14:33
|EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, buy (EQS Group)
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.11.25
|ATX-Handel aktuell: ATX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)