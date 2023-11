Versicherer Zurich mit starkem Prämienplus - erwägt Aktienrückkauf

Zürich (Reuters) - Die Zurich Insurance Group stellt ihren Aktionären nach einem kräftigen Prämienanstieg in den ersten neun Monaten und dank einer sehr starken Kapitalausstattung mehr Ausschüttung in Aussicht.

Zurich erwäge, ergänzend zur Dividende einen zusätzlichen Aktienrückkauf in Betracht zu ziehen, teilte der Versicherungskonzern am Donnerstag mit. Im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Prämieneinnahmen gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum währungs- und akquisitionsbereinigt um neun Prozent auf 34,59 Milliarden Dollar. Auch die Lebensversicherung wuchs: Der Barwert des Neugeschäfts nahm von Januar bis September um 23 Prozent auf 12,17 Milliarden Dollar zu. Zurich zeigte sich zuversichtlich, das Jahr erfolgreich abzuschließen und die Finanzziele für den Zeitraum von 2023 bis 2025 zu erreichen. Gewinnzahlen gibt das Unternehmen nur zum Halbjahr und am Jahresende bekannt.

