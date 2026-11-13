Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Branche im Blick
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13.11.2026 16:27:00
Versicherungsaktien gefragt: Munich Re, Hannover Rück und Allianz im Plus
Im europaweit freundlichen Sektor der Versicherer haben am Freitag die Papiere der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft an ihren starken Vortag angeknüpft. Sie gewannen zuletzt auf XETRA 1,33 Prozent auf 593,60 Euro und blieben auf Kurs zu ihrem Rekordhoch von fast 616 Euro von Ende April 2025. Am Vortag hatten Quartalszahlen des Rückversicherers den Kurs bereits angetrieben. Trotz deutlich höherer Schäden durch Naturkatastrophen waren die versicherten Großschäden im dritten Quartal unter den Erwartungen geblieben.
Auch Hannover Rück und Allianz legen zu
Neben Munich Re präsentierten sich auch die Aktien der Hannover Rück vor dem Wochenende in guter Verfassung mit plus 1,28 Prozent auf 300,60 Euro. Nach einem Rücksetzer vom in der Vorwoche erreichten Höchststand bei über 309 Euro kommt dieser nun wieder in die Nähe.
Die Anteile der Allianz schraubten ihr Rekordhoch derweil weiter in die Höhe. Zuletzt verteuerten sie sich um 0,97 Prozent auf 477,00 Euro. In London zogen die Titel von Aviva nach Quartalszahlen um 2,57 Prozent an.
FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX)
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