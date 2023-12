Versicherungsmakler Aon kauft NFP für 13,4 Milliarden Dollar

(Reuters) - Der britische Rückversicherungsmakler Aon greift beim Makler von Schaden- und Unfallversicherungen NFP zu.

Der Deal solle Mitte kommenden Jahres über die Bühne gehen und mit sieben Milliarden Dollar in bar und 6,4 Milliarden in Aon-Aktien bezahlt werden, teilte Aon am Mittwoch mit. Aon rechne damit, dass die Übernahme Vorsteuergewinne in Höhe von mehr als 2,8 Milliarden Dollar bringen werde. Etwa 400 Millionen Dollar an einmaligen Transaktions- und Integrationskosten seien dabei nicht berücksichtigt. Versicherungsmakler fungieren als Brücke zwischen einem Versicherer und seinen Kunden und helfen dabei, eine Police zu finden, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Die Nachfrage nach Versicherungsprodukten ist in wirtschaftlich unsicheren Zeiten stabil geblieben. Der Sektor gilt als rezessionssicher, da viele Policen häufig von Arbeitgebern garantiert werden, während andere von der Regierung vorgeschrieben werden.

