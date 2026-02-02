Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufchance 02.02.2026 10:55:00

Versicherungswerte gefragt: Hannover Rück-Aktie profitiert von Analystensignal

Versicherungswerte gefragt: Hannover Rück-Aktie profitiert von Analystensignal

Die Aktien von Hannover Rück sind am Montag in einem unsicheren Marktumfeld Indexgewinner.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zuletzt war der Anstieg bei dem Rückversicherer auf XETRA 1,76 Prozent auf 243 Euro, während das Plus beim Konkurrenten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 0,86 Prozent auf 516,80 Euro betrug.

Gestützt wurden die Titel der Hannoveraner davon, dass sie von der Investmentbank Goldman Sachs auf eine Empfehlungsliste gesetzt wurden. Wegen ihres defensiven Charakters waren Versicherungswerte aber auch insgesamt gefragt.

Goldman hat die bereits zum Kauf empfohlenen Papiere von Hannover Rück auf die "European Conviction List" mit besonders überzeugenden Anlageideen gesetzt. Von Hannover Rück erwartet der zuständige Analyst Andrew Baker auch in einem schwächeren Preisumfeld anhaltendes Ergebniswachstum. Ein Reservepuffer biete die nötige Flexibilität und das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen laufe stabiler als bei der Konkurrenz. Er bezeichnete es deshalb als nicht gerechtfertigt, dass die Bewertung nach relativ schwacher Tendenz nur noch dem Sektorschnitt entspreche./tih/jha/

