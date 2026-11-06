Versigent hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Versigent hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1,54 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Versigent ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,54 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,45 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at