Versorger-Aktien im Fokus: Goldman sieht großes Potenzial durch KI-Boom und steigende Stromnachfrage

Goldman Sachs rechnet mit einem anhaltenden Gewinnaufschwung bei europäischen Versorgern. Besonders ausgewählte Einzelwerte rücken dabei in den Fokus der Analysten.

• Stromnachfrage in Europa bis 2028 mit erwartetem Wachstum von 1,5 bis 2 Prozent jährlich• Favoriten sind unter anderem RWE, Solaria, Enel, PPC, Naturgy und Engie• KI und Rechenzentren könnten bis 2035 einen erheblichen Anteil am Stromverbrauch ausmachen

Goldman Sachs zeigt sich Investing zufolge optimistischer für europäische Versorger und erwartet einen anhaltenden Aufschwung bei den Gewinnen. Treiber dieser Entwicklung sind insbesondere der zunehmende Einsatz von KI, die fortschreitende Elektrifizierung sowie der steigende Bedarf an Energiesicherheit. Entsprechend wurde auch die Prognose für das Wachstum der Stromnachfrage bis 2028 auf jährlich 1,5 bis 2 Prozent angehoben, während die Bewertungsziele auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 16 steigen. Langfristig sieht die Bank zusätzliches Potenzial, da Rechenzentren und KI-Anwendungen bis 2035 einen erheblichen Anteil am Stromverbrauch in Europa ausmachen könnten.

RWE-Aktie

Unter den Einzelwerten zählt Goldman Sachs RWE zu den Favoriten im integrierten Versorgersegment und hebt das Kursziel an. Ausschlaggebend sind verbesserte Margen im Bereich flexibler Stromerzeugung sowie eine umfangreiche Pipeline bei erneuerbaren Energien. Zudem dürfte das Ergebnis je Aktie bis 2030 kontinuierlich zulegen, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach Strom.

Die RWE-Aktie hat seit Jahresbeginn im XETRA-Handel rund 29,7 Prozent an Wert zugelegt, innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Anteilsscheine sogar um etwa 74 Prozent auf zuletzt 58,72 Euro zulegen (Stand: Schlusskurs vom 01.04.2026). Laut TipRanks zeigen sich die Analysten weiter zuversichtlich für die Aktie: Basierend auf 13 Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten 12-Monats-Kursziele für RWE abgegeben haben, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 59,05 Euro, mit einer Höchstprognose von 65,00 Euro und einer Tiefstprognose von 52,50 Euro. Von den 13 Analysten empfehlen zehn die RWE-Aktie zum Kauf, während drei zum Halten raten.

Solaria-Aktie

Im Bereich reiner Erneuerbare-Energien-Anbieter sieht die Bank Solaria besonders stark positioniert. Das Unternehmen weist das höchste erwartete Gewinnwachstum im Vergleichsfeld auf, getragen von einem beschleunigten Ausbau der Kapazitäten und zusätzlichen Erlösen aus Batteriespeichern. Gleichzeitig gilt die Bewertung als vergleichsweise niedrig.

Die Solaria Energia-Aktie hat seit Jahresbeginn in Madrid um fast 35 Prozent an Wert zugelegt, innerhalb der letzten zwölf Monate ging es um fast 255 Prozent nach oben auf zuletzt 24,42 Euro (Stand: Schlusskurs vom 01.04.2026). Nach der enormen Rally sehen Analysten das Potenzial fürs erste wohl ausgeschöpft. Laut TipRanks hat in den letzten drei Monaten ein Wall-Street-Analyst eine Kaufempfehlung und ein 12-Monats-Kursziel für Solaria Energia abgegeben. Dieses liegt bei 22,50 Euro und damit unter dem letzten Kurs.

Enel-Aktie

Auch Enel bleibt auf der Kaufliste. Der Konzern profitiert von seiner breiten Aufstellung entlang der Elektrifizierung - von erneuerbaren Energien über Netze bis hin zum Endkundengeschäft. Diese Diversifikation sowie ein solides Gewinnwachstum unterstreichen laut Goldman die Attraktivität des Unternehmens.

Die Enel-Aktie hat seit Jahresbeginn in Mailand rund neun Prozent an Wert gewonnen, innerhalb der letzten zwölf Monate ging es rund 28 Prozent nach oben auf zuletzt 9,69 Euro (Stand: Schlusskurs vom 01.04.2026). Basierend auf den Angaben von 14 Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten 12-Monats-Kursziele für Enel abgegeben haben, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 10,02 Euro, wobei die höchste Prognose bei 12,00 Euro und die niedrigste bei 8,00 Euro liegt. Von den 14 Analysten raten sieben zum Kauf der Enel-Aktie, sechs vergaben ein Hold-Rating und nur ein Analyst rät zum Verkauf.

Public Power Corporation-Aktie

Für den Bereich Stromhandel hebt Goldman Public Power Corporation hervor. Das Unternehmen reagiert besonders sensibel auf steigende Strompreise und könnte kurzfristig deutlich höhere Gewinne erzielen. Gleichzeitig profitiert es sowohl von aktuellen Preisentwicklungen als auch von langfristigen Elektrifizierungsplänen.

Für die Public Power Corporation-Aktie ging es seit Jahresbeginn in Athen um etwa 1,6 Prozent abwärts, innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Papiere aber rund 33,6 an Wert gewinnen und kosteten zuletzt 18,50 Euro (Stand: Schlusskurs vom 01.04.2026). Laut MarketScreener empfehlen acht Analysten die Public Power-Aktie zum Kauf, während ein Analyst zum Aufstocken rät. Das mittlere Kursziel liegt bei 21,31 Euro, während das höchste Kursziel bei 25,40 Euro und das niedrigste bei 17,40 Euro liegt.

Naturgy-Aktie

Mit Naturgy nennt die Bank zudem eine defensivere Option. Das Unternehmen punktet mit stabilen Erträgen, einem soliden Dividendenprofil und einer im Branchenvergleich günstigeren Bewertung.

Die Naturgy-Aktie hat seit Jahresbeginn in Madrid seitwärts tendiert, innerhalb der letzten zwölf Monate ist sogar ein marginales Minus zu sehen. Zuletzt kosteten die Anteilsscheine 25,94 Euro (Stand: Schlusskurs vom 01.04.2026). Laut TipRanks gehen die Einschätzungen der Analysten auseinander: Basierend auf fünf Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten 12-Monats-Kursziele für Naturgy abgegeben haben, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 27,54 Euro, wobei die höchste Prognose bei 30,00 Euro und die niedrigste bei 24,30 Euro liegt. Von den fünf Analysten empfiehlt einer die Naturgy-Aktie zum Kauf, während drei zum Halten raten und ein Analyst ein Sell-Rating vergeben hat.

Engie-Aktie

Abgerundet wird die Auswahl durch Engie als bevorzugten breit aufgestellten Großkonzern. Dank seiner Aktivitäten in flexibler Stromerzeugung, erneuerbaren Energien und Infrastruktur in mehreren europäischen Märkten gilt Engie als Profiteur der strukturell steigenden Stromnachfrage.

Die Engie-Aktie konnte seit Jahresstart rund 27 Prozent zulegen, innerhalb der letzten zwölf Monate schlägt ein Plus von rund 54 Prozent zu Buche. Zuletzt notierten die Anteilsscheine in Paris bei 28,40 Euro (Stand: Schlusskurs vom 01.04.2026). Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die Engie-Aktie, basierend auf den Angaben von sieben Wall-Street-Analysten, die in den letzten drei Monaten 12-Monats-Kursziele abgegeben haben, bei 28,43 Euro. Die höchste Prognose liegt bei 32,00 Euro und die niedrigste bei 24,50 Euro.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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