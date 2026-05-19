Uniper Aktie

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WKN DE: UNSE02 / ISIN: DE000UNSE026

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19.05.2026 15:45:14

Verstaatlichter Energiekonzern: Bund startet Verkauf seiner Anteile an Uniper

Nach Kriegsausbruch in der Ukraine rettet der Bund den Energiekonzern Uniper. Jetzt will der Staat einen Großteil seiner Anteile wieder verkaufen. Finanzminister Lars Klingbeil dürfte damit auf Milliardeneinnahmen hoffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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