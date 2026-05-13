Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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13.05.2026 10:00:53
Verstärkung für Retail Media: Zalando holt Ad-Tech-Experten Ray Cao als Senior Vice President zur weiteren Skalierung der Partner Marketing Services
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Verstärkung für Retail Media: Zalando holt Ad-Tech-Experten Ray Cao als Senior Vice President zur weiteren Skalierung der Partner Marketing Services
BERLIN, 13. Mai 2026 // Zalando verstärkt sein Management, um seine Position als führende europäische Technologieplattform für Mode und Lifestyle zu festigen. Zum 15. Juli 2026 übernimmt Ray Cao als Senior Vice President die Leitung von Zalando Partner Marketing Services (ZMS), um die Retail-Media-Einheit des Unternehmens weiter zu skalieren, datengesteuerte Werbelösungen weiterzuentwickeln und gemeinsam Wachstum für mehr als 7.000 Zalando-Markenpartner in ganz Europa voranzutreiben.
ZMS ist Zalandos spezialisierte Retail-Media-Einheit. Auf Basis europäischer Modedaten und Milliarden von Interaktionen bietet die Einheit Markenpartnern datengestützte Werbelösungen an. Durch die Vernetzung von Marken mit Millionen von Kunden in ganz Europa schafft ZMS einen positiven Kreislauf: Es entstehen inspirierende, persönlich relevante Erlebnisse, die Marken helfen, effizient zu wachsen, und gleichzeitig die Plattform für die Konsument*innen noch wertvoller machen.
Mit dem Amtsantritt von Ray Cao wird Joanna Rogers ihren Fokus vollständig auf ihre Rolle als SVP Propositions, welche das Mode- und Lifestyle-Angebot und das Plattformgeschäft von Zalando umfasst, richten. Rogers leitet ZMS in den letzten 1,5 Jahren mit großem Erfolg und Engagement. Seit Ende 2025 verantwortet sie zudem die Entwicklung des gesamten Zalando-Mode- und Lifestyle-Angebots, einschließlich Mode, Sport, Beauty, Kids & Family, Pre-Owned, Lounge und Designer, sowie das Partner-Plattform-Geschäft. Der personelle Wechsel trägt dem Wachstum beider Geschäftsbereiche Rechnung, die für die weitere Skalierung nun jeweils eine eigenständige Führung erhalten.
Cao und Rogers werden in den Bereichen Strategie und Umsetzung eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ZMS und Propositions weiterhin gemeinsam wachsen und den Partnern einen integrierten Ansatz für Retail Media und Sortimentsplanung bieten. Ray Cao wird außerdem eng mit James Rothwell, SVP Marketing, zusammenarbeiten, um die übergreifende B2C-Markenstrategie mit den Partner-Marketing-Initiativen in Einklang zu bringen und gemeinsames Wachstum voranzutreiben.
„Als führende Technologieplattform für Mode und Lifestyle ist Zalando einzigartig positioniert, um weiterhin starkes Wachstum im Bereich Retail Media voranzutreiben.“ Angesichts des unglaublich reichen und einzigartigen Datenschatzes von Zalando im Zeitalter der KI haben wir die beispiellose Chance, Marken mit hochgradig engagierten Konsument*innen in großem Umfang zu vernetzen“, so Ray Cao. „Ich freue mich sehr darauf, mich in die Zalando-Kultur einzubringen und einen entscheidenden Beitrag zum gemeinsamen Erfolg zu leisten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, um transparente, kundenzentrierte Werbelösungen zu liefern, die das Wachstum unserer Partner fördern.“
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Emittent/Herausgeber: Zalando SE
Schlagwort(e): Unternehmen
13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@zalando.de
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|ISIN:
|DE000ZAL1111
|WKN:
|ZAL111
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2326920
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
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2326920 13.05.2026 CET/CEST
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