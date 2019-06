Versum-Aktionäre stimmen Erwerb durch Merck zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Merck hat die erhoffte Zustimmung der Versum-Aktionäre bekommen, so dass der deutsche Technologiekonzern nun den US-Halbleiterausrüster übernehmen kann. Die Anteilseigner der Versum Materials Inc stimmten der Transaktion auf einer außerordentlichen Hauptversammlung zu, wie beide Unternehmen mitteilten

Merck hatte die Vereinbarung zum Erwerb von Versum für 53 US-Dollar je Aktie in bar im April endgültig vereinbart. Die Darmstädter wollen mit der 5,8 Milliarden Euro schweren Transaktion ihre schwächelnde Sparte Performance Materials stärken.

Die Übernahme soll nun in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen werden, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Die in den USA geltende kartellrechtliche Wartefrist nach dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 ist abgelaufen und die Transaktion ist bereits von den Kartellbehörden in Deutschland, Österreich und Serbien genehmigt worden.

